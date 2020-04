Coronavirus, il Governo ha scelto l'app per tracciare i contagi: si chiamerà Immuni

Il Governo ha scelto l'applicazione che verrà utilizzata per il tracciamento dei contagi da Coronavirus nella fase 2 dell'emergenza sanitaria. Con un'ordinanza firmata dal commissario Domenico Arcuri, è stata ufficializzata la cessione gratuita delle licenze d'uso per Immuni di Bending Spoons.

Gli sviluppatori, alla luce dell'accordo firmato con il Governo, si occuperanno degli aggiornamenti nei mesi a venire, ma la durata non è nota. L'installazione non sarà obbligatoria, in quanto la partecipazione al programma di contact tracing avverrà solo su base volontaria.

Il funzionamento è stato ampiamente discusso su queste pagine nelle scorse settimane: l'applicazione si baserà sul Bluetooth per rilevare la vicinanza tra due smartphone entro un metro e, tramite lo scambio di pacchetti anonimi, permetterà alle autorità di ricostruire la rete dei contatti in caso di tampone positivo al Covid-19. In questo modo, si spera, sarà più facile prevenire focolai come quelli che si sono verificati negli ultimi mesi.

Tra le altre funzioni di Immuni c'è anche un vero e proprio diario clinico che dovrà essere compilato dagli utenti quotidianamente. Oltre alle informazioni anagrafiche e cliniche (si dovrà indicare sesso, età, eventuali malattie croniche ed i farmaci assunti), sarà possibile memorizzare anche gli eventuali sintomi simil-influenzali e cambiamenti dello stato di salute.

Il commissario Arcuri, in una dichiarazione ha spiegato che prima del lancio su base nazionale l'applicazione sarà sperimentata solo in alcune regioni pilota (che al momento non sono note), e l'ha definita "un pilastro importante nella gestione della fase successiva dell'emergenza". Pur precisando che la partecipazione al programma non sarà obbligatoria, l'amministratore delegato di Invitalia si è affidato al senso civico dei cittadini ed ha auspicato una "massiccia adesione volontaria" in quanto "il sistema di tracciamento dei contatti ci servirà a capitalizzare l'esperienza della fase precedente ed evitare che il contagio si possa replicare". Il sistema di contact tracing, infatti, per risultare efficace dovrà essere utilizzato da almeno il 60% degli italiani.

A livello tecnico non sono note informazioni su Immuni: resta da capire se supporterà il sistema su cui sono al lavoro Google ed Apple. E' doveroso notare che questo sistema sarà diverso rispetto a quello utilizzato dalla regione Lombardia, che si sta affidando alle celle telefoniche per ottenere delle stime sullo spostamento delle persone.