Coronavirus, da Huawei 200mila mascherine e 500 tablet e smartphone agli ospedali italiani

Anche Huawei ha deciso di partecipare al progetto di Solidarietà Digitale del Governo Italiano, promosso dal Ministero per l'Innovazione Digitale. Il colosso cinese ha annunciato che fornirà dispositivi di protezione e soluzioni tecnologiche per gli operatori sanitari.

Huawei ha infatti istituito un'unità interna di crisi per collaborare al meglio con le istituzioni nazionali e locali ed avviare azioni di sostegno concertate con gli altri operatori di telecomunicazioni ed i propri partner.

La compagnia ha già donato mille tute protettive destinate agli ospedali, mentre dalla Cina sono in arrivo 200mila mascherine FFP2 CE.

Non è tutto, però, perchè Huawei si è anche offerta di facilitare lo scambio di informazioni e buone pratiche tra i team sanitari e cinesi attraverso la piattaforma cloud Welink. Saranno anche fornite apparecchiature per reti WiFi 6 a 10 strutture ospedaliere provvisorie, per consentire le comunicazioni tra i vari enti sanitari.

Sarà anche creata una piattaforma di videoconferenza ad hoc in grado di garantire una connessione in tempo reale tra gli ospedali delle aree rosse e le unità di crisi regionali, o gli enti governativi.

L'azienda donerà anche 500 tra tablet e smartphone che verranno destinati ad alcuni ospedali italiani per consentire le comunicazioni tra pazienti e familiari.

"Siamo vicini all'Italia, il Paese in cui Huawei è presente da oltre 16 anni; crediamo che sia nostro dovere offrire tecnologia, competenze e forniture mediche in un momento così critico. La collaborazione e la solidarietà senza confini sono fondamentali per sostenere le istituzioni e gli operatori sanitari che stanno lavorando duramente sul campo per migliorare le condizioni dei cittadini italiani colpiti dall'emergenza" ha commentato Thomas Miao, CEO di Huawei Italia.