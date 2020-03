Coronavirus, l'IA di DeepMind di Google sta aiutando gli scienziati a studiare il virus

Anche Google scende in campo per consentire agli scienziati e virologi di comprendere meglio il nuovo Coronavirus. Il colosso dei motori di ricerca ha annunciato che la divisione DeepMind ha messo a disposizione il sistema AlphaFold per creare "previsioni strutturali di diverse proteine legate alla Sars-CoV-2" il virus alla base della Covid-19.

Le previsioni di DeepMind secondo Google possono permettere agli scienziati di comprendere meglio il comportamento del Coronavirus. Si tratta di un aspetto centrale in quanto sono informazioni essenziali per lo sviluppo di vaccini o cure per la patologia.

I vantaggi apportati dall'intelligenza artificiale sono tanti: la divisione DeepMind infatti ha osservato come la comprensione della struttura di una proteina richiede in genere mesi o più. AlphaFold attraverso l'utilizzo di metodi sviluppati recentemente è in grado di fornire "previsioni accurate della struttura proteica" senza alcuna conoscenza preliminare del virus.

La compagnia, vista la diffusione del Coronavirus a livello mondiale ha messo a disposizione tutti i dati in formato open-source, il che vuol dire che tutti potranno utilizzarli dopo aver effettuato il download attraverso questo indirizzo.

Le imprese delle IA di DeepMind sono state recentemente al centro delle discussioni: Alphastar ad esempio ha battuto i pro player di StarCraft II, ma iconiche sono anche le battaglie a Go.