Coronavirus, l'idea italiana fa il giro del mondo: la maschera da sub diventa respiratore

Utilizzare le mascherine da sub del Decathlon come respiratori negli ospedali. Questa è l'idea tutta italiana che sta facendo il giro del mondo in questi giorni.

In particolare, sul profilo Twitter ufficiale della Policía Municipal de Madrid è stata pubblicata una foto in cui si vede un paziente indossare una mascherina da sub. In parole povere, quest'ultima, solitamente venduta da Decathlon, sta venendo "trasformata" in caschi respiratori per gli ospedali, in modo da trovare una soluzione alla mancanza di respiratori, un problema serio in questo periodo di emergenza.

Nel frattempo, stando a quanto riportato da 20minutes, in Francia Decathlon ha messo "out of stock" le mascherine, in modo da fornirle agli ospedali che ne hanno bisogno. Inoltre, questa soluzione sta venendo presa in considerazione in diversi altri Paesi in tutto il mondo (ad esempio, nelle Filippine), in quanto si tratta di un metodo economico che può aiutare molto in queste situazioni.

Vi ricordiamo che l'idea originale è del dottore italiano Renato Favero, ex primario dell'Ospedale di Gardone Val Trompia, in provincia di Brescia. Decathlon ha subito provveduto a fornire il file CAD del prodotto, in modo da velocizzare il più possibile la procedura di costruzione.

La maschera da sub di Decathlon viene solitamente venduta a 19 euro ed essenzialmente basta una sostituzione di una determinata parte del boccaglio per "trasformarla" in un dispositivo sanitario C-PAP. La mascherina può essere collegata ai respiratori mediante una valvola stampata in 3D, come quelle dell'azienda bresciana Isinnova.