Coronavirus e mascherine per il viso: su Amazon prezzi raddoppiati in poche ore

L'arrivo del Coronavirus in Italia, con i primi due casi accertati nella serata di ieri a Roma, ha provocato una vera e propria impennata dei prezzi per le mascherine protettive per il volto. Basta farsi un giro su Amazon per notare che in alcune categorie sono diventati gli oggetti più venduti, spesso a prezzi non convenienti.

Negli ultimi giorni infatti in alcuni casi il costo sarebbe addirittura raddoppiato, complice anche la bassa disponibilità e l'elevata offerta. Il Governo Cinese, ad esempio ha annunciato un piano che porterà ad un incremento importante della produzione in poco più di un mese.

Su Amazon Italia, la mascherina 3M Aura con respiratore, è passata dai precedenti 12,50 Euro agli attuali 14,70 Euro, e rappresenta uno dei prezzi più bassi del sito d'e-commerce. Un pacchetto contenente dieci maschere monouso con valvola, sempre targate 3M, è disponibile a 42,75 Euro con spedizione prevista in 1-2 mesi, ma tramite Keepa abbiamo scoperto che solo qualche giorno fa veniva venduto a 33 Euro circa.

Amazon propone un pacchetto anche di cinque maschere a 9,99 Euro, a cui bisogna aggiungere 5,99 Euro di spedizione, per un totale di circa 16 Euro. Un prezzo che rispetto agli altri potrebbe sembrare basso, ma controllando la cronologia si scopre che il 28 Gennaio lo stesso prodotto veniva venduto a 0,39 Euro. Anche in questo caso, la disponibilità è garantita solo per il 29 Febbraio.

Scorrendo il catalogo Amazon ci sono tanti altri esempi di questo tipo. Il nuovo Coronavirus ha dato il via ad un vero e proprio mercato parallelo