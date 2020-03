Coronavirus, Infinity regala due mesi d'accesso a tutti gli italiani

Lodevole iniziativa messa in campo da Infinity. La piattaforma di streaming on demand ha annunciato che da oggi, domenica 8 marzo, tutti gli italiani potranno ottenere due mesi gratis di accesso al servizio. La scelta è stata messa in campo per andare incontro a tutti gli studenti e persone che in questo periodo sono costretti a stare a casa.

Nel comunicato diffuso sul sito ufficiale si legge che la piattaforma on demand di Mediaset "ha deciso di raddoppiare la sua offerta, regalando non più uno, ma due mesi gratuiti di prova del servizio".

Coloro che si registreranno ad infinitytv.it potranno quindi usufruire del servizio gratuitamente per due mesi.

"Infinity cerca così di agevolare bambini, ragazzi e famiglie che dovranno rimanere a casa per un po’, mettendo a disposizione il ricchissimo catalogo che comprende oltre ai grandi titoli in prima visione e in 4K, migliaia di film, cartoni e serie per tutta la famiglia" si legge in una dichiarazione.

Tra le novità in arrivo a marzo ed aprile su Infinity c'è Joker, il film che ha fatto vincere all'Oscar a Joaquin Phoenix, ma anche Doctor Sleep e le serie tv Young Sheldon, le dodici stagioni complete di The Big Bang Theory e Riverdale che arriverà sulla piattaforma il 12 Marzo con un episodio a settimana.