Coronavirus, l'invito delle Banche: 'Fate le operazioni da casa, non andate in filiale'

In questo periodo di quarantena collettiva, il Governo Italiano ha chiuso tutte le attività non essenziali. Nella lista di quelle consentite figurano anche gli Uffici Postali e le filiali delle Banche. Tuttavia, dall'Associazione Bancaria Italiana, arrivano delle importanti informazioni per gli utenti.

I vertici dell'ABI, Antonio Patuelli e Giovanni Sabatini, in vista della riapertura degli sportelli di domani, hanno invitato i correntisti ad affidarsi agli strumenti di smart banking per effettuare le operazioni, ma anche ai bancomat.

Sono tante (praticamente tutte) le banche che permettono ai propri clienti di accedere direttamente da casa al proprio conto corrente per i pagamenti o controllare l'estratto conto. A questi si aggiungono anche i numerosi bancomat evoluti sparsi su tutto il territorio nazionale e che consentono anche di fare i versamenti e pagare le bollette.

Per coloro che invece necessitano di andare in banca, i vertici di Abi invitano i clienti (soprattutto gli anziani) a telefonare alla filiale per prendere un appuntamento o, meglio, risolvere telefonicamente qualsiasi tipo di problema. "Telefonate da casa in banca per consigliarsi su come risolvere il problema che avete, ma senza uscire di casa: ci sono tante possibilità che vanno ricercate e che sono realizzabili facilmente per telefono con le filiali bancarie senza uscire di casa. Vi invitiamo caldamente almeno a telefonare in banca" si legge nella nota ottenuta da ADNKronos.