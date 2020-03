Coronavirus, l'Italia deserta raccontata dalle webcam: dal Duomo di Milano al Colosseo

E' un'Italia deserta, quella degli ultimi giorni. Le pesanti misure imposte dal Governo per frenare il Coronavirus raccontano di piazze deserte e luoghi storicamente affollati privi di qualsiasi tipo di movimento. Ad immortalare le immagini delle piazze vuote ci pensa il popolare portale Skyline Webcams.

Si può partire dal Duomo di Milano, con tanto di veduta sulla Galleria e la statua di Vittorio Emanuele II, per assistere all'atmosfere spettrale di Piazza San Marco a Venezia, che storicamente è sempre preda di turisti e curiosi che affollano la Basilica di San Marco.

Ancora più assurda l'aria a Roma, dove le webcam ci raccontano una capitale insolitamente vuota, senza persone pronte ad immortalare le meraviglie della Città Eterna. Sembrerà strano quindi vedere il Colosseo senza traffico nelle vie circostanti, ma anche l'iconica scala di Piazza di Spagna vuota, e la Fontana di Trevi senza persone. Chiusa anche Piazza Venezia, dove non c'è il classico via vai di pullman e tram. Deserta anche Piazza Navona, dove ad eccezione di Polizia e Carabinieri non c'è nessuno. Di sera salta all'occhio Campo De' Fiori, da sempre il centro della movida romana, con i locali chiusi.

La stessa atmosfera si "respira" anche nei pressi dell'Arena di Verona, ma anche a Piazza Della Signoria e Piazza del Duomo di Firenze e Piazza del Campo a Siena.