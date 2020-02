Coronavirus, Italia terzo paese al mondo per casi: superati i 200

Aumentano i casi di Coronavirus in Italia. E' di questa mattina la notizia che sono stati superati i 200 casi nel nostro paese, in cui si conta anche la quarta vittima: un uomo di 84 anni ricoverato all'ospedale "Papa Giovanni XXIII" di Bergamo per alcune patologie pregresse.

I casi confermati attualmente sono 212, di cui 165 in Lombardia, come annunciato dal presidente Fontana. Aumentano i tamponi positivi anche in Emilia Romagna (16 in totale), tutti legati al focolaio lombardo, e Veneto (27), anch'essi collegati a focolai già noti dalle autorità.

L'OMS nel frattempo ha annunciato che da domani partirà una missione congiunta insieme all'ECDC dell'Unione Europea nel nostro paese, per valutare da vicino la situazione.

L'Italia, alla luce dei nuovi dati sui pazienti positivi al Covid-19, è il terzo paese al mondo per numero di infetti dopo Cina e Corea del Sud. Come spiegato da molti, però, l'aumento dei casi è anche legato al numero maggiore di tamponi effettuati a seguito della scoperta delle prime infezioni nel lodigiano.

L'obiettivo dei sanitari inoltre è anche trovare il così detto "paziente zero", dopo gli esiti negativi sull'uomo tornato dalla Cina che ha avuto contatti con il 38enne di Codogno ricoverato in terapia intensiva.

A livello mondiale si contano 79.434 casi, 2.619 morti e 25.044 guarigioni.

Nella serata di ieri è anche stato annunciato che a causa del Coronavirus è stato rimandato il lancio del film di Carlo Verdone.