Coronavirus, Jack Ma e Alibaba hanno donato all'Italia molte mascherine e kit

Le problematiche di questi giorni, legate al Coronavirus (COVID-19), stanno creando diversi "grattacapi" al nostro Paese. In particolare, il reperimento di mascherine e kit di rilevamento stava iniziando a diventare difficile. Ebbene, alla fine ci hanno pensato Jack Ma e la sua azienda Alibaba a venire in nostro soccorso.

Infatti, stando a quanto riportato da Repubblica, la multinazionale cinese, colosso dell'e-commerce, e il suo storico fondatore hanno deciso di donare all'Italia, per tramite della Croce Rossa, un milione di mascherine e 100.000 kit per il rilevamento del Coronavirus. Parte del carico è già arrivata nel nostro Paese e ha pure una "sorpresa": sulle scatole c'è una dedica a "Nessun dorma". Jack Ma, che in realtà ha lasciato Alibaba a fine 2019, hanno fatto questo tramite la Fondazione Alibaba e la Fondazione Jack Ma.

Al momento in cui scriviamo, risulta già essere stato consegnato al CONE (Centro Operativo Nazionale Emergenze) della Croce Rossa Italiana, a Roma, il primo carico contenente 500.000 mascherine. Per arrivare nel nostro Paese, è stato necessario passare per l'aeroporto di Liegi (Belgio), mentre il luogo di partenza era Hangzhou Xiaoshan (Cina). I 100.000 kit di rilevamento e le restanti mascherine dovrebbero arrivare nei prossimi giorni.

Francesco Rocca, Presidente della Croce Rossa Italiana e della Federazione Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, ha dichiarato ai microfoni di Repubblica: "L'emergenza Coronavirus ha svelato il volto della solidarietà internazionale, sia da parte delle istituzioni sia da quella delle aziende".