Coronavirus, Juventus - Inter a porte chiuse: TV8 e RAI pronte a trasmetterla in chiaro - Aggiornata

Una direttiva del Ministero dello Sport ha stabilito che molte delle partite di Serie A della prossima giornata saranno giocate a porte chiuse a causa dell'emergenza Coronavirus che sta interessando varie regioni del nord Italia. Tra queste c'è anche Juventus - Inter di domenica prossima, che si giocherà senza pubblico.

Sky, vista l'eccezionalità del momento, si è detta disposta a trasmettere la partita in chiaro per consentire la visione anche ai non abbonati. In una nota la pay tv ha affermato che "vista l'eccezionalità del momento, se si creassero i presupposti di intesa con la Lega Calcio, Sky potrebbe valutare di aprire una finestra in chiaro trasmettendo su TV8 (nostro canale gratuito) almeno la partita di domenica sera, Juventus-Inter, per consentire a tutti di vederla".

La decisione è arrivata a seguito di una riunione di lavoro tenuta da Sky, in cui è emerso che "in una situazione così unica in cui a tutti i cittadini e a tutte le imprese e' richiesto di fare sacrifici, anche Sky sarebbe disponibile a fare il proprio. La nostra funzione di indubbia utilità da sempre ci guida in questa direzione» hanno aggiunto altri dirigenti presenti".

Al momento dai dirigenti di TV8 non sono arrivate conferme, ma dal momento che si tratta di un canale gestito dalla stessa Sky, non dovrebbero esserci problemi e per questo motivo appare sempre più probabile la trasmissione in chiaro del big match dell'Allianz Stadium.



Aggiornamento 16:15 - Anche la RAI ha dato la propria disponibilità a trasmettere in chiaro la sfida scudetto: "lo facciamo a tutela dell’interesse pubblico alla massima diffusione delle stesse gare considerando che i canali Rai sono fruibili dal 99,87% della popolazione italiana" ha affermato una fonte a Digital-News.

A proposito di partite in chiaro, questa sera su Canale 5 sarà visibile Napoli contro Barcellona di Champions League.