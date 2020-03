Coronavirus, LG dona dispositivi tecnologici a cittadini ed operatori sanitari

LG risponde all’appello di solidarietà digitale lanciato dalle Istituzio-ni in occasione dell’emergenza Covid-19 attraverso l’iniziativa LG Cares, che permetterà di donare 200 smartphone dotati di SIM e 40 forni a microonde a diverse strutture ospedaliere sul territorio italiano.

L’azienda vuole infatti esprimere concretamente la propria vicinanza al territorio sul quale opera da oltre 20 anni supportando coloro che vivono un momento di difficoltà e ringraziando coloro che, attraverso il proprio operato, fronteggiano quotidianamente questa emergenza. E ha scelto di farlo mettendo a disposizione la propria tecnologia, nella piena convinzione che questa possa essere d’aiuto anche in un momento di emergenza.

“LG è un marchio che da sempre mette al centro delle proprie scelte le persone e i loro bisogni: vogliamo farlo anche in questa situazione critica, mettendoci al fianco di tutti co-loro che in queste difficili settimane sono stati colpite direttamente o indirettamente dal virus” dichiara Sung Soo Kim, Presidente e CEO di LG Electronics Italia. “Pensiamo che la tecnologia debba e possa essere un partner essenziale non solo nella vita quotidiana ma anche in momenti di criticità contribuendo a rendere più semplici i rapporti tra le persone”.

L’iniziativa ha un duplice obiettivo: da una parte permettere la comunicazione e la vicinanza, benché virtuale, tra i pazienti ricoverati e i propri familiari grazie agli smartphone, favorendo laddove possibile la comunicazione con i propri cari; e dall’altra offrire sostegno al personale medico e sanitario con i microonde per aiutarli nelle poche pause du-rante gli estenuanti turni di lavoro di questo periodo.

Tra gli ospedali coinvolti nella donazione ci sono: Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo, Ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro, Unità Operativa Malattie Infettive, Humanitas Gavazzeni Di Bergamo, Asrem – Azienda Sanitaria Regionale del Molise, Policlinico Di Catania, San Raffaele, ASST di Vimercate, Ospedale Civile di Voghera, Ospedale maggiore Policlinico di Milano, Ospedale G. Da Saliceto di Piacenza e altri ospedali sul territorio italiano.