Coronavirus, Libero regala un anno di PEC fino al 31 Marzo

Alle numerose iniziative di solidarietà per il Coronavirus messe in campo dai colossi tech a favore degli utenti, si aggiunge anche Libero. L'azienda infatti ha deciso di regalare un anno di Family Pec, per un valore complessivo di 14,99 Euro.

Come si legge sul sito web ufficiale, da cui è possibile accedere alla promozione, "Libero vuole dare il proprio contributo di fronte all'emergenza coronavirus: dal 9 al 31 Marzo, tutti i cittadini potranno attivare un abbonamento a Libero FAMILY PEC gratuito per un anno. Niente più code agli uffici postali o pubblici, per un anno mandi raccomandate dal tuo pc o smartphone. Attiva subito la tua casella PEC. L'iniziativa è riservata alle nuove attivazioni".

Il servizio di PEC è in grado di sostituire a tutti gli effetti la raccomandata. Le mail PEC inviate dall'indirizzo creato infatti hanno valore legale.

Libero Mail PEC inoltre può essere utilizzata da PC, smartphone e tablet tramite web. Family PEC include 1 gigabyte di spazio, ed al termine del periodo promozionale si rinnova (salvo disdetta) automaticamente al prezzo annuo di 14,99 Euro.

L'opzione PEC Unlimited con spazio illimitato invece resta disponibile al prezzo di 30 Euro + IVA all'anno.

