Coronavirus: la lista dei concerti e tour annullati e rinviati - Aggiornata

Il Coronavirus non ha solo portato al rinvio di tanti eventi legati al mondo hi-tech, a cui si è aggiunto quest'oggi l'I/O di Google, ma ha avuto un impatto importante anche sul mondo della musica. Ecco tutti i concerti annullati ad oggi, 4 Marzo 2020.

X Ambassadors

Gli X Ambassadors hanno deciso di annullare il concerto in programma il 7 marzo al Fabrique di Milano in ottemperanza all'ordinanza della Regione Lombardia. Vivo Concerti ha già messo in atto tutte le misure per i rimborso a coloro che avevano acquistato i biglietti.

Piero Pelù

Piero Pelù, attraverso il proprio account ufficiale Twitter, ha annunciato che le date in store in programma a Bologna, Torino e Milano sono state rimandate a "momenti più tranquilli".

JP Cooper

JP Cooper ha posticipato all'11 Novembre 2020 il concerto in programma sabato 9 maggio presso la Santeria Toscana di Milano.

Home Free

Gli Home Free avrebbero dovuto suonare giovedì 12 Marzo a Serraglia di Milano, ma hanno annullato il concerto.

Gigi D'Alessio

Gigi D'Alessio ha deciso di rinviare le prime date del "Noi Due Tour 2020", di seguito il calendario aggiornato:

11/04 Castel Di Sangro (AQ) – Palasport (Data Zero)

18/04 Bari – Teatro Team

22/04 Crotone – Palamilone

24 e 25/04 Catania – Teatro Metropolitan

27/04 Firenze – Teatro Verdi

29, 30/04 e 1/5 Napoli – Teatro Augusteo

04/5 Genova – Politeama Genovese (recupero data del 25 marzo)

05/5 Torino – Teatro Colosseo (recupero data del 7 aprile)

17/5 Montecatini Terme (PT) – Teatro Verdi (recupero data del 21 marzo)

19/5 Roma – Auditorium Parco della Musica

24/5 Milano – Teatro Nazionale

25/5 Bologna – EuropAuditorium (recupero data del 18 marzo)

27/5 Parma – Teatro Regio (recupero data del 1° aprile)

28/5 Varese – Teatro Openjobmetis (recupero data del 3 aprile)

06/5 Cremona – Teatro Ponchielli (recupero data del 29 marzo)

Gli organizzatori hanno sottolineato che i biglietti precedentemente acquistati resteranno validi.

Maluma

Il concerto in programma sabato 7 Marzo al Mediolanum Forum di Assago di Milano è stato rinviato al 31 Marzo, nella stessa location. Anche in questo caso i biglietti rimarranno validi.

Modà

I Modà hanno rimandato molti dei concerti del "Testa o Croce Tour". Di seguito il nuovo calendario:

02/10 al PalaCatania di Catania

03/10 al PalaCatania di Catania

06/10 al Palasport di Reggio Calabria

09/10 al PalaFlorio di Bari

10/10 al PalaFlorio di Bari

13/10 al PalaSele di Eboli (SA)

12/12 al Palazzo dello Sport di Roma

18/12 al Mediolanum Forum di Assago (MI)

19/12 al Mediolanum Forum di Assago (MI)

Cage the Elephants

I Cage The Elephants hanno annullato la data in programma oggi, mercoledì 4 Marzo.

One Republic

Annullato anche il concerto degli One Republic in programma il 6 Marzo a Milano. La band tornerà nel nostro paese ad Ottobre: il 29 a Padova ed il 30 a Milano.

Raf e Tozzi

Raf ed Umberto Tozzi recupereranno la data del 2 Marzo prevista a Bologna il prossimo 20 Maggio.

Subsonica

I Subsonica hanno posticipato varie date del tour di Microchip Temporale:

02/04 a Padova, Hall

04/04 a Trezzo sull'Adda, Live Club

10/04 a Pordenona, Fiera

17/04 a Nonantola (MO), Vox

18/04 a Marghera, Centro Sociale Rivolta

Willy Peyote

Anche Willi Peyote ha rimodulato completamente il tour. Di seguito le nuove date:

06/04 e 07/04 a Milano, Alcatraz

14/04 e 15/04 a Bologna, Estragon

Sono rimaste invariate invece le date in programma il 12 e 13 Marzo a Roma e Firenze, salvo diverse disposizioni del Governo.

Gemitaiz e Madman

Gemitaiz e Madman hanno rinviato il tour di "Scatola Tenera" che sarebbe dovuto partire il prossimo 7 marzo a Rimini. Ecco le nuove date:

6/04 a Roma, Palazzo dello Sport

15/04 a Milano, Mediolanum Forum

18/04 a Napoli, Palapartenope

24/04 a Venaria Reale, Teatro della Concordia

29/04 a Firenze, Tuscany Hall

Loredana Bertè

Loredana Bertè a scopo cautelativo ha rinviato la prima parte del Libertè Tour, il tour teatrale dell'artista:

16/11 a Genova, Politeama Genovese

21/11 a Bassano del Grappa, Palabassano 2

01/12 a Torino, Teatro Colosseo

11/01/2020 a Milano, Assago

Ancora non è stata comunicata invece la nuova data di Reggio Emilia. Tutte le altre date restano invece invariate.

Bugo

Bugo ha posticipato i concerti di Torino, Pordenone e Ravenna, che saranno recuperati rispettivamente il 16, 17 e 24 Aprile. Gli altri appuntamenti invece non sono stati cambiati.

Dardust

Dardust ha rimandato le date di Torino, Milano e Roma. Ecco quali sono le nuove:

08/04 a Torino, Hiroshima Mon Amour

09/04 a Milano, Magazzini Generali

15/04 a Roma, Spazio Rossellini

Giusy Ferreri

Giusy Ferreri ha anunciato che "in linea con le varie precauzioni che l’Italia sta prendendo, io e il mio team di lavorlo riteniamo gesto di buon senso, se pur a malincuore, rimandare il mio imminente tour di marzo 2020. Sono certa - dichiara Giusy Ferreri - che avremo presto nuove occasioni da condividere. Chi aveva comprato i biglietti ovviamente verrà rimborsato".

Brunori Sas

Brunori Sas ha posticipato le date previste per il 7 Aprile 2020 a Bologna, il 17 Aprile a Milano ed il 19 Aprile a Jesolo.

Pinguini Tattici Nucleari

Irene Grandi

I Pinguini Tattici Nucleari hanno annunciato la cancellazione di tutte le date del tour in programma nei palazzetti d'Italia. La band ha spiegato che ad epidemia conclusa il tour sarà recuperato con una festa ancora più grande.Anche Irene Grandi ha deciso di sospendere il tour in partenza domani, 5 marzo 2020, con la data di Roma a Largo Venue.

Come sempre, in caso di cancellazione di altri tour o date, vi invitiamo a segnalarlo nei commenti per permetterci di tenere sempre aggiornata la notizia.