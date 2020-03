Coronavirus, in Lombardia controllate le celle telefoniche per monitorare gli spostamenti

Novità dal fronte del monitoraggio degli abitanti italiani. La Regione Lombardia nella giornata di ieri ha annunciato che, in collaborazione con le compagnie telefoniche di rete mobile, ha iniziato a controllare le celle telefoniche delle persone per verificare gli eventuali spostamenti.

Ad annunciarlo il vicepresidente Fabrizio Sala, nel corso di una diretta su Facebook, nel corso del quale ha affermato che "fatta 100 la movimentazione della popolazione il 20 Febbraio, quando non c'era l'emergenza, per quanto riguarda gli spostamenti della popolazione siamo poco sopra il 40%. E dall'altro ieri a ieri sono anche aumentati".

E' chiaro che in questa azione di monitoraggio sono compresi anche gli spostamenti di coloro che lavorano, ma il braccio destro del presidente Fontana ha anche osservato che a parte questi sono stati registrati anche spostamenti minimi, con celle agganciate a 2-300 metri dall'abitazione di molte persone. A tal proposito, Sala ha osservato che "è necessario stare a casa il più possibile. Il 40% non è un dato sufficiente per dire che riusciamo a contenere nel miglior modo possibile il virus".

Nella giornata di ieri è stata toccata quota 26.062 malati, 2.941 guariti e 2.503 morti. I dati completi sono disponibili sulla mappa relativa alla diffusione del Coronavirus della Protezione Civile.