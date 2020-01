Il Coronavirus diventa un malware: i consigli per non cadere nell'esca

Il nuovo Coronavirus si trasforma in un virus informatico. L'epidemia mondiale che in queste ore è arrivata anche in Italia con due casi a Roma, sta facendo da assist per i malviventi informatici che stanno cercando di infettare i PC di tanti utenti, sfruttando la preoccupazione.

A svelarlo la società di sicurezza informatica Kaspersky, secondo cui starebbero girando diversi file contenenti delle presunte istruzioni su come proteggersi dal Coroanvirus. La società ha scoperto il malware sotto forma di documenti PDF, MP4 e DOCX.

All'apertura, però, i file avvierebbero un trojan o worm in grado di eliminare, bloccare, modificare e copiare i dati degli utenti, ma anche di provocare problemi con il corretto funzionamento del computer.

"Finora abbiamo osservato solo 10 file unici ma, come spesso succede con argomenti di interesse generale, prevediamo che questa tendenza possa crescere. Tenuto conto che si tratta di un tema che sta generando grande preoccupazione tra le persone di tutto il mondo, siamo certi che rileveremo sempre più malware che si nascondono dietro a documenti falsi sulla diffusione del coronavirus" ha affermato Anton Ivanov di Kaspersky.

In questi casi i consigli sono i soliti: non cliccare su link sospetti, non aprire file non desiderati e, soprattutto, per tutte le comunicazioni sull'epidemia affidarsi solo al sito web del Ministero della Salute.