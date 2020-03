Il Coronavirus mette in difficoltà l'assistenza Apple: mancano gli iPhone sostitutivi

Secondo quanto riferito da Mark Gurman di Bloomberg, in una nota inviata agli Store di tutto il mondo Apple ha avvertito i dipendenti della carenza di iPhone sostitutivi, a causa dell'epidemia di Coronavirus che sta mettendo in crisi la catena di approvvigionamento dell'azienda.

Il colosso di Cupertino ha affermato che per le prossime 2-4 settimane potrebbero non essere disponibili gli smartphone sostituitivi. I Genius possono proporre la spedizione dei nuovi iPhone via corriere o, in alternativa, elencare le possibili soluzioni alternative per rendere l'attesa più dolce.

Per iPhone sostitutivi si intendono quei dispositivi che vengono dati da Apple nel momento in cui un utente si rivolge all'assistenza per problemi che non possono essere risolti. Solitamente i tecnici tendono a sostituire le singole componenti (come lo schermo e la fotocamera), ma in alcune circostanze questo non è possibile e per questo motivo si procede direttamente con la sostituzione diretta del device.

Alcuni negozi hanno anche lamentato carenza di singole parti, come svelato da vari dipendenti a Bloomberg.

Queste mancanze sono i primi effetti tangibili del Coronavirus su Apple, nonostante le rassicurazioni arrivate dal CEO Tim Cook qualche giorno fa. Secondo Bloomberg News, di recente sono stati anche riportati problemi di approvvigionamento per gli iPad Pro, ma secondo molti questi potrebbero essere legati al possibile debutto dei nuovi modelli.