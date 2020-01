Coronavirus: le mascherine proteggono davvero contro la malattia?

Il Coronarivus sta destando la preoccupazione di molti paesi del mondo, inclusa l'Italia. Addirittura, in molte città del Bel Paese non è più possibile trovare delle mascherine per proteggersi dal virus perché andate sold out. Riguardo a ciò, una domanda è lecita: ma le mascherine proteggono davvero contro l'epidemia? Vediamo la risposta.

Secondo alcuni esperti, le mascherine possono essere davvero utili contro il virus, visto che servono a prevenire il contagio, ma solo alle giuste condizioni. Come sappiamo, il Coronavirus sembra diffondersi da persona in persona attraverso le goccioline di salive espulse durante la tosse o gli starnuti. La mascherina, dunque, limiterà la possibile di essere esposti alle goccioline, ma non impedirà del tutto questa possibilità.

Il virus, infatti, potrebbe "soggiornare" sopra la pelle, e infiltrarsi all'interno del corpo attraverso gli occhi, il naso o da qualche apertura all'interno della mascherina che, ricordiamo, devono essere sistemate per bene sopra la faccia. Ovviamente, insieme alla protezione per il viso si devono prendere altre importanti precauzioni, così come avvisa anche il Centers for Disease Control and Prevention. Ad esempio, è essenziale non toccare gli occhi, il naso o la bocca con le mani non lavate.

Quindi, ricapitolando: la mascherina è utile contro il Coronavirus? Se usata con il giusto criterio, indossata in modo perfetto e seguendo tutte le altre accortezze consigliate dal CDC sì, è utile e vale la pena utilizzarla. Se invece, pensate che basti solo indossarla per essere automaticamente immuni dal virus, allora state sbagliando e vi invitiamo a seguire i metodi corretti; sia per evitare di essere contagiati, sia per evitare di contagiare.