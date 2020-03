Coronavirus, Mediaworld chiude tutti i punti vendita in Italia

Contrariamente a quanto riportato inizialmente ieri, anche Mediaworld ha deciso di aderire alla campagna #IoRestoACasa. La popolare catena di distribuzione d'elettronica di consumo ha infatti annunciato tramite i propri canali social la chiusura di tutti i punti vendita sul territorio nazionale.

I social media manager affermano che "ci siamo presi una giornata di riflessione per poter agire e non reagire in funzione degli eventi e la decisione che abbiamo preso è quella di chiudere i nostri negozi per ridurre al massimo il rischio di contagio nel rispetto di tutti i nostri Collaboratori e dei nostri Clienti".

Mediaworld sottolinea anche che il proprio sito web resterà regolarmente aperto per tutti i bisogni e necessità degli utenti.

Il dpcm dell'11 Marzo del presidente Conte consente l'apertura dei negozi "non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici" e che vendono "materiale per ottica e fotografia", ma evidentemente i manager della catena hanno deciso di procedere in un altro modo, disponendo la chiusura di tutti i punti vendita sul territorio italiano.

Nella giornata di ieri anche Xiaomi ha annunciato la chiusura di tutti gli Mi Store ed annullato anche il Mi Fan Festival. Una misura analoga è stata presa anche da Apple con gli Apple Store in Italia.