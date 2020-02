Coronavirus: i medici degli USA si preparano ad affrontare una pandemia

"Bisogna prepararsi al peggio", così ha detto il funzionario dei centri di controllo e prevenzione delle malattie, la dottoressa e vicedirettrice americana Anne Schuchat. Nel momento in cui l'epidemia COVID-19 dovesse espandersi negli Stati Uniti, che ad oggi registra pochi e isolati casi.

Nell'ipotetico scenario in cui quei limitati casi di coronavirus individuati negli Stati Uniti si estendessero, provocando una pandemia, i medici hanno iniziato a preparare una scialuppa di salvataggio (non nel senso stretto del termine ovviamente). Starebbero mettendo a punto strategie di organizzazione per poter affrontare e gestire le situazioni di emergenza che si verrebbero a creare, come ad esempio l'esaurimento delle forniture mediche nei depositi.

Prevedono, a rigor di logica, che le persone scatenerebbero una vera e propria crisi sanitaria. É essenziale dunque, per istituzioni di questa portata emulare il più realisticamente una possibile reazione ad una epidemia di questo calibro.

Non è allarmismo - chiariscono i medici - e persino l'utilizzo della parola "pandemia" desidererebbero fosse più parsimoniosa, ma è doveroso non farsi trovare sprovvisti di soluzioni nel momento in cui questa terribile previsione diventi realtà. Il consiglio dei medici è questo: lavare spesso le mani, coprire la bocca col gomito in caso di starnuti o tosse, evitando di frequentare persone affette da febbre o influenza o che presenti i sintomi iniziali del coronavirus e, soprattutto, non farsi prendere dal panico.