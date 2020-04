Coronavirus, la medusa nuota nei canali limpidi di Venezia

Il lockdown italiano ha nuovamente reso limpidi i canali di Venezia, a causa del crollo dello smog. Quest'oggi da Facebook ci arriva un altro filmato incredibile: una medusa che, quasi come un fantasma, nuota nelle acque del capoluogo veneto.

Il filmato, visualizzabile sul sito web di Repubblica, è stato girato da Andrea Mangoni ed è davvero sensazionale: il riflesso dell'acqua sui palazzi veneziani fa apparire il pesce come un fantasma, trasparente, rendendo il tutto ancora più surreale. Venezia non è abituata a questa calma in quanto da sempre presa d'assalto dai turisti che giungono quotidianamente da tutto il mondo per ammirare i capolavori della città italiana. Negli ultimi due mesi, però, la natura si è ripresa i propri spazi.

"A volte basta cambiare il proprio punto di vista, per ammirare un fantasma muoversi attraverso i palazzi veneziani" scrive Mangoni su Facebook, secondo cui "complice l'eccezionale calma dei canali di Venezia dovuta all'assenza delle imbarcazioni, questa medusa polmone di mare (Rhizostoma pulmo) nuotava nelle acque trasparenti vicino al ponte dei Bareteri".

Come osservato da vari esperti, non è la prima volta che nello stesso punto vengono avvisate meduse: anche nel 2016 era stato girato un altro filmato simile.

Qualche giorno fa è diventato virale il video dello squalo che nuota tranquillo nel porto di Pozzuoli.