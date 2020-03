Coronavirus, il ministro Pisano: 'La rete non rischia il collasso'

Uno dei grandi temi degli ultimi giorni è sicuramente collegato alla tenuta della rete internet. Tra ieri ed oggi vari servizi di streaming come Netflix, YouTube ed Amazon Prime Video sono stati costretti a ridurre il bitrate per evitare il collasso di internet. Sulla questione è intervenuto il ministro Pisano.

Intervistata da Sky TG24 via Skype, la Pisano ha osservato che "non possiamo immaginare che un Paese come il nostro, che era alle ultime posizioni nell’indice DESI come digitalizzazione, passi da un giorno all’altro, soprattutto nel comparto della scuola, a essere a pieno regime sui servizi digitali".

Per questo motivo, ha invitato tutti a portare un pò di pazienza. Nonostante ciò però ha rivelato che la scuola e la didattica a distanza stanno funzionando bene, in particolare in alcune aree del paese, mentre in altre sono stati rilevati dei problemi.

Allontanata al momento l'eventualità di un collasso della rete: "il collasso non dovrebbe accadere. Tecnicamente ci sono tutti i mezzi per non farla collassare. Non credo sia un problema" ha sottolineato il ministro. "La storia ci insegna che le risorse sono preziose. Internet è una di questa e a utilizzata come tale. In questo momento dobbiamo iniziare ad usarla pensando che sia un bene prezioso come l'acqua. Ovviamente ci sono delle problematiche di performance dei sevizi, soprattutto in alcune ore perchè è aumentato l'uso dei videogiochi e delle piattaforme di streaming" ha continuato.

Poco fa è arrivato l'annuncio di Amazon che ha ridotto il bitrate di Prime Video in Europa.