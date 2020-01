Il coronavirus, il misterioso virus cinese, ha raggiunto anche gli Stati Uniti

Martedì, negli Stati Uniti è stato annunciato il primo caso di coronavirus, che attualmente sembra essersi diffuso principalmente in territorio asiatico. L'uomo, un trentenne residente negli USA, è in buone condizioni, secondo i funzionari, e si è avvicinato alle autorità dopo aver sentito di un virus simile alla SARS nei notiziari.

"Attualmente l'uomo è ricoverato in ospedale per una grande quantità di precauzioni e per un monitoraggio a breve termine, non perché fosse grave", dichiara Chris Spitters, un funzionario sanitario dello stato di Washington. "Questa è una situazione in evoluzione e, di nuovo, prevediamo ulteriori pazienti negli Stati Uniti e nel mondo", aggiunge Nancy Messonier, un alto funzionario del Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (CDC), ma ha sottolineato che il rischio complessivo per gli americani è rimasto basso.

L'uomo è entrato nel paese il 15 gennaio dopo essersi recato a Wuhan, due giorni prima che gli Stati Uniti iniziassero a impiegare funzionari sanitari nei principali aeroporti per controllare i passeggeri in arrivo da quella città della Cina che è al centro dell'epidemia. Gli sforzi adesso sono stati estesi a un totale di cinque aeroporti statunitensi. I timori di un focolaio più grande sono aumentati dopo che un eminente esperto della National Health Commission della Cina ha confermato che il virus può essere trasmesso tra le persone. Tale conclusione è condivisa anche dal CDC.

Attualmente, centinaia di milioni di persone attraverseranno la Cina questa settimana in autobus, treni e aerei per festeggiare il capodanno lunare con i parenti. Più di 80 nuovi casi sono stati confermati, portando il numero totale di persone colpite dal virus in Cina a 315, con la stragrande maggioranza di questi residenti a Hubei, la provincia dove si trova Wuhan. Ma i casi sono stati confermati anche in tutto il paese, tra cui Pechino e Shanghai (e Giappone).

Il coronavirus sta destando queste preoccupazioni a causa della sue somiglianza genetica con la sindrome respiratoria acuta grave (SARS), che ha ucciso quasi 650 persone in Cina e Hong Kong nel periodo 2002-2003. A Hong Kong, le autorità hanno dichiarato di essere in "stato di massima allerta", e misure di screening potenziate sono state istituite negli aeroporti di Australia, Bangladesh, Nepal, Singapore, Russia, Malesia e Vietnam.