Coronavirus, Mondadori regala l'accesso al dizionario Devoto-Oli

Si allunga ulteriormente la lista della Solidarietà Digitale del Governo, l'iniziativa messa in campo dell'Esecutivo ed il MISE in questo difficile momento per il popolo italiano. Quest'oggi fa il proprio ingresso Mondadori, che regala l'accesso per 3 mesi al dizionario digitale Devoto-Oli del 2020.

Il dizionario, secondo quanto affermato, contiene oltre 110 mila voce e 300mila definizioni, e rappresenta a tutti gli effetti la versione digitale del Nuovo Devoto Oli cartaceo. Il download può essere effettuato attraverso l'applicazione dedicata per tablet e smartphone iOS ed Android, ma anche sul sito web ufficiale.

Per richiedere il codice omaggio basta mandare una mail all'indirizzo dedicato indicando l'indirizzo di residenza. A questo punto il sistema provvederà all'invio del codice da utilizzare al momento opportuno. Nella lista viene specificato che "per consultare il dizionario occorre registrarsi al sito Devoto-Oli".

Tra le altre società che hanno deciso di aderire all'iniziativa ci sono gli operatori telefonici: Wind Tre ha regalato 100 gigabyte di traffico, mentre TIM giga illimitati e l'accesso a TIMVision per tutta l'Italia.

Nella giornata di ieri abbiamo anche spiegato come ottenere 2 mesi di Infinity gratis, per accedere alla piattaforma d'intrattenimento di Mediaset per sessanta giorni e gustarvi tutti i film e le serie tv presenti al suo interno. Se invece volete fare un tour nei musei, sono tanti i servizi disponibili.