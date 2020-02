Coronavirus, primo morto in Europa. I contagi superano quota 67mila

Primo morto extra-Asia per il nuovo Coronavirus Covid-19. Il Ministero della Salute francese ha infatti annunciato questa mattina il decesso di un paziente ricoverato presso una struttura ospedaliera del paese.

Si tratta di un turista 80enne arrivato a metà gennaio da Hubei, dove si è sviluppato il focolaio. Il decesso è il terzo al di fuori della Cina, dopo Filippine e Giappone, nonchè il primo in Europa.

Nella giornata di ieri l'epidemia nella provincia ha provocato la morte di altre 143 persone, dove il bilancio ha raggiunto quota 1.523 vittime ed 11.054 ammalati che versano in gravi condizioni, almeno a giudicare da quanto annunciato da Pechino.

Complessivamente, come si può leggere nella mappa della diffusione in tempo reale del Coronavirus, i contagi sono a 67.091, con 1.527 morti ed 8.556 pazienti guariti. Le autorità cinesi nelle ultime ore hanno invitato coloro che hanno superato il virus a donare il sangue per aiutare anche le altre persone ammalate.

In Italia sono tre i casi di Covid-19 confermati: i due turisti cinesi ed il ricercatore italiano ricoverati presso l'ospedale Spallanzani di Roma, dove stamattina è arrivato anche il 17enne Niccolò ce era stato bloccato in Cina a causa di alcuni decimi di febbre. Per il giovane ora si prospetta un periodo di quarantena.