Coronavirus, MyMovies regala 50 film e 5 prime visioni: ecco come partecipare gratis

In questi giorni, molte aziende stanno decidendo di rendere gratuiti i propri servizi, nel contesto dell'iniziativa Solidarietà Digitale e non. Ebbene, MyMovies ha annunciato la sua volontà di "trasmettere" gratis 50 film, tra cui 5 prime visioni. Si sta parlando, ovviamente, di "proiezioni" accessibili tramite connessione a Internet.

Per accedere all'iniziativa, è necessario collegarsi al sito ufficiale di MyMovies, registrarsi (o effettuare il login) e prenotare "un posto" legato alla pellicola che si vuole vedere. Ogni giorno ci sono due "proiezioni" e l'iniziativa andrà avanti, salvo prolungamenti, da oggi 17 marzo al 5 aprile 2020. I film proposti sono molto interessanti, ma vi consigliamo di fare in fretta se siete interessati, dato che ci sono posti limitati e pellicole come "Burning - L'Amore Brucia" sono già "sold out".

Sul portale ufficiale si legge: "Torna MYMOVIESLIVE: 50 film, 5 prime visioni, oltre 25.000 posti gratis disponibili. MYmovies sostiene la campagna #iorestoacasa tenendo accesa la passione per il cinema e animando lo spirito di condivisione anche da casa.

Alla luce delle disposizioni governative messe in atto per contrastare e contenere la diffusione da Coronavirus - COVID 19, MYmovies conferma la sua vocazione 'dalla parte del pubblico' e sostiene con determinazione la campagna #iorestoacasa offrendo gratis ai propri lettori una risposta concreta alla voglia di cinema e di socialità attraverso la propria Sala Web".