Coronavirus, la NASA: crollato smog in Cina. 'Mai visto nulla di simile!'

Effetto Coronavirus sulla Cina, non solo a livello economico ma anche ambientale. Le immagini satellitari diffuse dalla NASA confermano l incredibile calo dei livelli di inquinamento sulla nazione del dragone, a causa del rallentamento economico provocato dalla diffusione del virus.

Ad essere calato, nello specifico, è il biossido di azoto. Il tutto è collegato al Covid-19 in quanto molte fabbriche del paese hanno interrotto tutte le attività per contenere l'epidemia, che ha superato gli 80.000 contagi e si è diffusa in oltre 50 paesi.

Gli scienziati della NASA sottolineano che la riduzione dei livelli di biossido di azoto è stata inizialmente riportata nella zona di Wuhan, dove si è scatenato il focolaio più importante del Coronavirus, ma successivamente si è espansa anche al resto del paese.

La NASA, come mostriamo nella cartina in calce, ha messo a confronto i dati del 2019 con quelli del 2020: il cambiamento è davvero importante.

Fel Liu, ricercatore presso il Goddard Space Flight Center della NASA, ha osservato che "questa è la prima volta che vedo un calo così drammatico su un'area così ampia per un evento specifico". Un evento simile era stato registrato durante la recessione economica del 2008, ma la riduzione in quel caso è stata più graduale.

Quest'oggi è arrivata la notizia che Samsung ha chiuso uno stabilimento in Corea a causa dell'infezione riportata da un dipendente.