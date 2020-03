Il coronavirus non è come l'influenza, ecco le differenze

Nonostante inizialmente fosse stato paragonato all'influenza stagionale, il nuovo coronavirus diffuso in tutto il mondo ha delle differenze sostanziali da quest'ultima. COVID-19, infatti, si rivela mortale in circa il 3.5% dei casi confermati; percentuale molto più alta dell'influenza stagionale, che in genere uccide lo 0.1% dei pazienti.

"Vi è ancora una notevole incertezza sui tassi di mortalità di COVID-19 e probabilmente varia a seconda della qualità dell'assistenza sanitaria locale", afferma Francois Balloux, professore di biologia dei sistemi computazionali all'University College di Londra. "Detto questo, è in media circa il due percento, che è circa 20 volte superiore rispetto ai lignaggi influenzali stagionali attualmente in circolazione."

Tuttavia, è improbabile che il vero pericolo del coronavirus sia il bilancio delle vittime. Gli esperti sostengono che i sistemi sanitari potrebbero essere facilmente sopraffatti dal numero di casi che richiedono il ricovero ospedaliero. Un'analisi di 45.000 casi confermati in Cina, mostra che la stragrande maggioranza dei decessi erano tra gli anziani (mortalità del 14.8 per cento tra gli oltre 80). Anche se un altro studio cinese ha dimostrato che il 41% dei casi gravi si è verificata tra le persone con un'età intorno ai 50 anni, rispetto al 27% tra gli over 65.

"È vero che se sei più grande sei a maggior rischio, ma possono verificarsi casi gravi anche in persone relativamente giovani senza condizioni precedenti", ha affermato il vice ministro della sanità francese Jerome Salomon. Gli esperti di malattie stimano che ogni malato di COVID-19 infetti da due a tre persone. Un tasso di riproduzione del doppio rispetto all'influenza stagionale, che in genere infetta 1.3 persone per ogni paziente.

Salomon, inoltre, ha affermato che gli esseri umani vivono con l'influenza da più di 100 anni. "L'abbiamo studiata da vicino", continua l'uomo. "Questo nuovo virus ricorda l'influenza in termini di sintomi fisici ma ci sono enormi differenze". Prima fra tutte è la mancanza di un vaccino. Ricercatori di tutto il mondo stanno lavorando ad una cura, ma ci vorrà ancora diverso tempo.

Le misure che possiamo fare per evitare il contagio, però, sono le stesse dell'influenza: evitare il contatto fisico con le persone, lavarsi spesso le mani con acqua e sapone, evitare di toccarsi il viso e indossare una maschera se si è malati. Il ministero della salute francese, infatti, afferma che solo due persone su 10 si lavano regolarmente le mani dopo aver usato il bagno e solo "il 42% delle persone si copre la bocca con un gomito o un fazzoletto quando tossisce o starnutisce", aggiunge infine l'uomo.