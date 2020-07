Coronavirus, nuovo studio: anticorpi svaniscono dopo 3 mesi, immunità di gregge lontana?

A quanto pare, coloro che guariscono dalla forma lieve del Coronavirus potrebbero non avere una protezione duratura da Sars-CoV-2. A svelarlo è un nuovo studio del New England Journal of Medicine, effettuato sugli anticorpi prelevati dal sangue di 34 pazienti guariti dalla forma più leggera del virus, che non hanno richiesto cure speciali.

Dei 34, solo due hanno necessitato dell'ossigeno supplementare e sono stati trattati con un farmaco di HIV, mentre nessuno di loro è stato in terapia intensiva o è stato curato con il Ramdevisir.

Lo studio è articolato su più tranche: i prelievi degli anticorpi sono stati effettuati 37 giorni dopo l'inizio dei sintomi e dopo circa 86 giorni. I ricercatori hanno scoperto che i livelli sono scesi rapidamente, ad un ritmo molto più elevato rispetto a quelli della SARS. Nei calcoli effettuati, è stata stimata un'emivita di 73 giorni.

Nel paper, i ricercatori sostengono che il livello di anticorpi potrebbe scendere ad un punto tale da renderli non rilevabili appena tre mesi dopo l'infezione. Fortunatamente però il corpo è dotato anche di altre risposte immunitarie, come le cosiddette cellule T, che a quanto pare sarebbero in grado di svolgere un ruolo nella protezione da recidive del Covid-19.

E' chiaro che si tratta di uno studio supplementare, ed infatti i ricercatori sottolineano che saranno necessarie ulteriori analisi. Gli autori osservano anche che, alla luce di questi risultati, "è necessaria cautela per quanto riguarda i passaporti d'immunità basati sugli anticorpi", ma anche sull'immunità di gregge e la durata dei vaccini.

Qualche giorno fa sono arrivati i primi risultati degli studi effettuati sul vaccino di Oxford, mentre un paper qualche settimana fa ha svelato gli effetti dei raggi UV sul Coronavirus.