Coronavirus, l'OMS: 'difficile che gli asintomatici possano trasmettere la malattia'

L'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel briefing con la stampa tenuto ieri ha affermato che i pazienti asintomatici sono poco contagiosi ed è raro che possano diffondere il Coronavirus ad altre persone, proprio a causa dell'assenza di sintomi come febbre, tosse secca e difficoltà respiratorie.

L'annuncio è stato dato dall'epidemiologa Maria Van Kerkhove, responsabile tecnico dell'OMS per la pandemia in corso, secondo cui "è raro che una persona asintomatica trasmetta il virus". Non si tratta di una novità assoluta, in quanto anche altri esperti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità negli ultimi mesi hanno sostenuto che la via principale per contrarre il virus è rappresentata dai contatti stretti con persone sintomatiche in luoghi chiuse come case, uffici, chiese, ospedali ed ambienti in cui il flusso d'aria è limitato.

Le dichiarazioni sulla dottoressa hanno dato il via ad un dibattito tra gli esperti, ma è bene precisare che la stessa Van Kerkhove durante la call ha sottolineato che i dati in possesso non sono ancora completamente attendibili in quanto trattandosi di un virus completamente nuovo non sono noti tutti gli aspetti: "abbiamo un numero importante di segnalazioni di paesi che stanno tracciando i contagi in maniera dettagliata, seguendo anche gli asintomatici ed i loro contratti stretti, senza trovare alcuna trasmissione secondaria. Ciò vuol dire che le possibilità che gli asintomatici possano trasmettere il virus è molto rara".

Tuttavia, come osservato da molti, se gli asintomatici non rappresentano una minaccia reale per la diffusione di Covid-19, l'uso delle mascherine è praticamente inutile in quanto le autorità locali potrebbero aggirare il problema imponendo l'utilizzo solo a coloro che manifestano i sintomi della malattia.

Proprio l'uso delle mascherine è stato oggetto di una revisione da parte dell'OMS: il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus ha infatti osservato che è importante indossarle nelle aree in cui è difficile mantenere il distanziamento interpersonale di un metro.