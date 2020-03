Coronavirus, l'OMS: 'in Italia picco forse in questa settimana, poi calo'

Ranieri Guerra, l'art director general dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, parlando con "Circo Massimo" su Radio Capital ha fatto il punto sullo stato della curva epidemilogica del Coronavirus in Italia. Secondo l'esperto, questa potrebbe essere la settimana del picco nel nostro paese, dopo di che dovrebbe iniziare il calo.

"Il rallentamento della velocità di crescita è un fattore estremamente positivo. In alcune regioni siamo vicini al punto di caduta della curva e quindi probabilmente il picco potrebbe essere raggiunto in questa settimana e poi cadere. Credo che questa settimana e i primi giorni della prossima saranno decisivi, perché sono i momenti in cui i provvedimenti di governo di 15-20 giorni fa dovrebbero trovare effetto, efficacia" ha spiegato Guerra, secondo cui il calo della curva dovrebbe essere più rapido nel giro di questi 5-6 giorni.

Sul possibile tracciamento degli utenti tramite smartphone, l'epidemiologo ha osservato che "dobbiamo mettere a disposizione dei medici tutto quello che la tecnologia ci mette a disposizione".

E' chiaro però che non si tratta di una cosa immediata, nonostante il Governo abbia già aperto una consultazione pubblica per trovare la possibili tecnologie che possano favorire il tracciamento degli infetti. L'obiettivo è replicare in parte il modello adottato da alcune nazioni asiatiche, che si sono affidate alla tecnologia per bloccare la diffusione.