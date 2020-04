Coronavirus, l'OMS: in pochi giorni virus a quota 1 milione di casi al mondo

Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, il dottor Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel corso del media briefing di ieri pomeriggio ha fatto il punto sullo stato della pandemia di Covid-19, e si è detto "profondamente preoccupato per la rapida escalation e la diffusione globale dell'infezione".

Il numero uno dell'OMS ha infatti voluto sottolineare che "nelle ultime cinque settimane abbiamo assistito ad una crescita quasi esponenziale di nuovi casi, che hanno interessato quasi tutti i paesi, territori ed aree". Proprio alla luce di tale trend, Tedros ipotizza che nei prossimi giorni il nuovo Coronavirus toccherà quota un milione di casi confermati e 50.000 morti.

Come fatto già in passato, Tedros ha nuovamente sottolineato l'esigenza di supportare i paesi in via di sviluppo in cui ad oggi sono segnalati meno casi. L'OMS, insieme all'Unicef e la Croce Rossa Internazionale ha pubblicato una serie di linee guida per aiutare i paesi in via di sviluppo ad adottare le misure di allontanamento fisico ed il lavaggio delle mani, ma sarà necessaria anche la collaborazione dei Governi che dovranno fare di tutto per proteggere le popolazioni vulnerabili.

"Tre mesi fa non sapevo quasi nulla di questo virus. Insieme, abbiamo scoperto una quantità elevata di informazioni ed ogni giorno il nostro bagaglio si arricchisce. Ci impegniamo quotidianamente per proteggere la salute delle persone" ha concluso l'OMS.

Nella giornata di ieri il Governo Italiano ha annunciato la proroga delle misure di contenimento fino al 13 Aprile, ma il Presidente Conte e l'ISS hanno sottolineato come la curva abbia raggiunto il così detto "plateau", ovvero la fase di picco in cui si è stabilizzata. Per procedere con la riapertura graduale delle attività, però, sarà necessario attendere il calo dei contagi.

Secondo alcuni studi pubblicati qualche giorno fa, il nuovo Coronavirus potrebbe essere in circolo da anni.