Coronavirus, l'OMS rivede le linee guida sull'uso delle mascherine

Nuove linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sull'utilizzo delle mascherine per proteggersi dal Coronavirus. Questa mattina è stato diffuso un documento di 16 pagine denominato "Advice on the use of masks in the context of COVID-19" in cui si spiega quando dovrebbero essere utilizzate.

L'OMS, nello specifico, consiglia a tutti di indossare le mascherine nei luoghi pubblici e non più solo dagli operatori sanitari come fatto in precedenza. A questo si aggiungono anche le raccomandazioni ripetute ieri del direttore generale, il dottor Tedros Adhanom Ghebreyesus, il quale durante il punto stampa sull'andamento della pandemia ha anche ricordato a tutti che un altro aspetto da prendere in considerazione è il distanziamento sociale di almeno un metro.

Nel documento viene anche evidenziato che l'uso delle mascherine è particolarmente raccomandato dov'è difficile osservare il distanziamento interpersonale di un metro, ovvero nei trasporti pubblici, negozi, posti di lavoro, scuole e luoghi di culto.

Inoltre, l'OMS raccomanda anche agli over 60 ed a coloro che soffrono di patologie pregresse di indossare mascherine chirurgiche o filtranti facciali. Per gli altri invece bastano anche le mascherine a triplo strato o quelle di comunità autoprodotte (che devono essere caratterizzato da uno strato di cotone assorbente che deve entrare a contatto col viso, seguito da uno di polipropilene ed uno sintetico impermeabile per l'esterno).

In precedenza l'Organizzazione aveva osservato che l'uso delle mascherine potrebbe dare un falso senso di sicurezza, oltre che ridurre i quantitativi a disposizione degli operatori sanitari in prima linea.

Per tutte le informazioni su quale mascherine usare, vi rimandiamo come sempre al nostro speciale.