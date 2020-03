Coronavirus, online la mappa dei contagi in Italia divisi per regioni e province

A fianco della mappa di diffusione del Coronavirus a livello mondiale, la Protezione Civile ha annunciato il lancio di un altro strumento per garantire maggiore trasparenza agli italiani sullo stato dell'epidemia nel nostro paese. E' infatti online da oggi la mappa che mostra i contagi in Italia del Covid-19.

Il tool, che utilizza l'architettura di quello della John Hopkins University, può essere consultato attraverso questo indirizzo e si basa sui dati del Dipartimento di Protezione Civile.

Al suo interno sono contenuti i dati sul numero di contagiati, guariti e deceduti per ogni regione italiana. La visualizzazione può essere fatta sia a livello regionale che provinciale: ogni volta che si clicca su uno dei pallini vengono mostrate tutte le informazioni sui pazienti ricoverati con sintomi, in terapia intensiva, coloro che sono ospedalizzati, in isolamento domiciliare, ma anche i dimessi guariti, i deceduti ed il numero di tamponi effettuati.

I dati possono anche essere scaricati in formato PDF o tramite CSV tramite la pagina Github dedicata. Sul lato destro sono presenti i grafici che mostrano l'andamento a livello nazionale ed il totale dei nuovi positivi.

Gli aggiornamenti, come avviene col bollettino ufficiale della Protezione Civile, vengono caricati ogni giorno alle ore 18:00 a seguito della conferenza stampa del direttore Borrelli.