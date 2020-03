Coronavirus: online la mappa interattiva su contagi e ricoverati in Italia

A pochi giorni dal lancio della mappa sul Coronavirus di Bing, arriva un nuovo strumento per monitorare quotidianamente la curva epidemica per ogni provincia del nostro paese.

La mappa è accessibile attraverso questo indirizzo e, grazie all'enorme quantità di dati consente di essere sempre informati sullo stato del Coronavirus in Italia.

Cliccando su ogni provincia, è possibile ottenere informazioni quali l'incidenza sul totale degli abitanti, il numero totale di casi, ma anche le persone in terapia intensiva ed il numero totale di posti occupati su quelli disponibili, il tutto correlato da grafici che mostrano l'andamento nell'ultimo mese. E' anche possibile accedere a dati ancora più analitici (che possono essere scaricati in formato SVG, PNG e CSV), per effettuare tutti gli studi del caso.

Alcuni di questi potrebbero servire agli studiosi per prevedere i possibili picchi, ma anche per capire la percentuale di positivi sui tamponi effettuati nelle varie zone della Penisola.

Ancora più interessante è la funzionalità di Timestamp, che permette di monitorare il numero di casi ed i focolai dal 24 Febbraio scorso ad oggi.

La mappa si basa sui bollettini del Dipartimento della Protezione Civile, il Ministero della Salute e dell'ISTAT. Qualche giorno fa anche il Dipartimento di Borrelli aveva lanciato un proprio strumento per ottenere tutte le informazioni sul Covid-19 in Italia.