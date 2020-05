Coronavirus: online uno strumento che calcola la propria probabilità di sopravvivenza

Un ragazzo di 17 anni ha creato uno dei siti web per il monitoraggio della pandemia di Coronavirus più popolari al mondo, con oltre 30 milioni di visitatori al giorno. Si chiama Avi Schiffmann e, come affermato al Business Insider, ha rifiutato un'offerta da 8 milioni di Dollari da parte di inserzionisti che volevano inserire pubblicità.

Il sito si chiama nCoV2019.live e contiene informazioni di vario tipo, tra cui i dati sulla diffusione del virus a livello mondiale. Collegandosi alla homepage infatti si accede ad un cruscotto in cui vengono elencati i numeri da varie nazioni, come il numero di casi confermati, il tasso di aumento, il numero di pazienti in terapie intensiva, i morti ed i guariti.

Tuttavia, ad essere particolarmente interessante è il Survival Rate Calculator, uno strumento accessibile attraverso il pulsante dedicato che, come suggerisce il nome, consente di calcolare la propria probabilità di sopravvivenza in caso d'infezione.

Il calcolo avviene attraverso tre domande: viene chiesto a quale fascia d'età si appartiene, il sesso, e la presenza di patologie pregresse come disturbi cardiovascolari, diabete, problemi respiratori, ipertensione e cancro.

Ovviamente si stratta di stime puramente indicative, ma forniscono comunque un'indicazione importante sull'impatto che potrebbe avere il virus sul proprio corpo.

Dal fronte dei vaccini qualche settimana fa è emersa la notizia secondo cui i test sull'uomo potrebbero iniziare in Italia già in estate.