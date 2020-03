Il Coronavirus è una pandemia. L'annuncio dell'OMS

Nel media briefing quotidiano, il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreysus ha annunciato che il nuovo Coronavirus può essere caratterizzata come una pandemia. L'annuncio era molto atteso ed è arrivato a seguito degli ultimi avvenimenti.

Il numero uno dell'OMS ha osservato che "la parola pandemia non può essere usata con leggerezza poichè può causare paure non necessarie ed il sentimento che la lotta è finita".

Ovviamente per il nuovo Covid-19 non è così, e Ghebreyesus ha osservato che "descrivere la situazione come pandemia non cambia cosa l'OMS e cosa i paesi devono fare".

Il 2019-nCoV passerà alla storia per essere la "prima pandemia causata da un Coronavirus", ecco perchè l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha osservato che nei prossimi mesi "ci aspettiamo di vedere i numeri di casi, di morti ed il numero di paesi affetti salire ancora di più".

Il direttore, nel ringraziare Italia, Corea del Sud e Iran per le misure adottate, ha anche osservato che "siamo in questa situazione assieme ed abbiamo bisogno di agire con calma per fare la cosa più giusta".



Come sempre vi invitiamo a diffidare da tutte le bufale sul Coronavirus che circolano in rete e da presunte cure come quella assurda che riferisce che la cocaina potrebbe proteggere le persone dal virus.