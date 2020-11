Il coronavirus passa anche attraverso gli occhi? Un nuovo studio scopre la risposta

Gli esperti stanno ancora cercando di capire i segreti più profondi del nuovo coronavirus che ha messo in ginocchio il mondo. Un nuovo studio ha esaminato se il Sars-CoV-2, il virus che causa la Covid-19, riesca effettivamente a entrare nel corpo attraverso il tessuto della cornea. Ecco quello che hanno scoperto.

È stato suggerito infatti che, oltre a entrare attraverso la bocca e il naso, il virus potrebbe penetrare attraverso gli occhi. I pazienti con la malattia spesso contraggono la congiuntivite, che potrebbe essere causata dal virus o da qualche altro meccanismo ancora sconosciuto. Per questo motivo un team di ricercatori della Washington University School of Medicine di St. Louis ha cercato di indagare su questo fenomeno.

Nel dettaglio, come spiega l'articolo pubblicato sulla rivista Cell Reports, gli esperti hanno esposto cornee umane (ricevute dai donatori) e topi al nuovo coronavirus. Gli scienziati hanno scoperto che il virus Sars-CoV-2 non era capace di riprodursi nella cornea. "I nostri dati suggeriscono che il nuovo coronavirus non sembra essere in grado di penetrare la cornea", afferma l'autore senior e l'oftalmologo dello studio Rajendra S. Apte.

Si tratta di uno studio e non di una certezza, poiché si devono ancora determinare se altri tessuti dentro e intorno alla cornea - come i condotti lacrimali - siano vulnerabili al coronavirus. "I nostri risultati non dimostrano che tutte le cornee sono resistenti", ha dichiarato il primo autore dello studio, il professor Jonathan J. Miner. "Ma che ogni cornea donatrice che abbiamo testato era resistente al nuovo coronavirus. È ancora possibile che un sottogruppo di persone possa avere cornee che supportano la crescita del virus".

Insomma, uno studio che ci offre un nuovo punto di vista sulla situazione, ma che non ci offre - per adesso - risposte definitive.