Coronavirus, la paura degli esperti: potrebbe tornare ogni anno, come l'influenza

In questi giorni tutte le emittenti stanno parlando del nuovo Coronavirus, che purtroppo è arrivato anche in Italia dove ha provocato oltre 1.500 contagi. Secondo gli studiosi, però, il Covid-19 potrebbe tornare ciclicamente ogni anno, proprio come l'influenza.

A lanciare l'allarme è l'esperta di malattie infettive del Johns Hopkins Center for Health Security, Amesh Adalja, che parlando con il Business Insider ha affermato che "il Coronavirus sarà con noi per un pò di tempo, in quanto endemico nelle popolazioni umane, e non lo sconfiggeremo senza un vaccino".

A frenare la diffusione potrebbe pensarci la primavera, come affermato dal presidente cinese Xi Jinping ed il collega americano Donald Trump, poichè il calore potrebbe ostacolare la trasmissione in maniera simile a quanto avviene con l'influenza stagionale, che si ripresenta poi in autunno ed inverno. A riguardo la Adalja ha espresso ottimismo: "potrebbe diminuire la frequenza di trasmissione, in modo da darci del tempo per lavorare su un vaccino sviluppato per il ceppo successivo".

In passato un concetto simile era stato espresso anche da William Schaffner, specialista di malattie infettive della Vanderbild University, secondo cui "i virus respiratori sono molto stagionali, ma non sempre. Speriamo che la primavera faccia recedere questo virus, ma non possiamo esserne certi".

Anche Marc Lipsitch, professore di epidemiologia di Harvard, in un'intervista rilasciata per The Atlantic qualche settimana ha affermato che "probabilmente il Coronavirus non sarà contenibile".

L'umanità, quindi, secondo questi tre esperti potrebbe essere costretta a convivere con il Covid-19. Un ruolo fondamentale però potrebbero averlo i vaccini, che sono pronti per i test negli USA.