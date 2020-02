Coronavirus: persone senza sintomi possono diffondere lo stesso il virus, secondo studio

L'attento e scrupoloso occhio dei ricercatori di tutto il mondo è al lavoro per analizzare le caratteristiche del nuovo coronavirus. I ricercatori, infatti, stanno lavorando giorno e notte per trovare un vaccino ma, nel frattempo, devono conoscere per bene il loro "nemico" per sconfiggerlo.

Gli scienziati credono di aver identificato un caso in cui un paziente ha trasmesso il coronavirus 2019-nCoV a un'altra persona, prima che la prima iniziasse ad avere sintomi. La scorsa settimana, un uomo in Germania è stato colpito dal virus, ma non ha mai viaggiato in nessuna delle aree colpite dall'epidemia virale, riporta Stat News.

L'uomo tedesco, però, ha confidato ai medici di aver incontrato una donna di Shanghai diversi giorni prima, che si è ammalata successivamente ma non ha sviluppato alcun sintomo fino al suo ritorno a casa. Il caso è descritto in una lettera pubblicata la settimana scorsa sul The New England Journal of Medicine, che è stata scritta da 17 medici di quattro ospedali tedeschi.

Se ciò dovesse rivelarsi vero, il fatto che 2019-nCoV possa diffondersi tra le persone asintomatiche rappresenta una terribile minaccia allo sforzo internazionale di contenere l'epidemia. Tuttavia, è anche possibile che la donna abbia avuto un piccolo raffreddore o altri sintomi minori e non se ne sia accorta. "Il fatto che le persone asintomatiche siano potenziali fonti di infezione di 2019-nCoV può giustificare una rivalutazione della dinamica di trasmissione dell'attuale epidemia", si legge nella lettera.

Oltre a questo caso, le autorità cinesi hanno suggerito di aver trovato segni di trasmissione asintomatica, secondo quanto riportato da Stat. I leader degli Stati Uniti e dell'Organizzazione mondiale della sanità, però, sono stati riluttanti a dichiarare ufficialmente questa nuova scoperta. Servono, infatti, ulteriori studi.