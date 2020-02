Il Coronavirus pesa sui conti Apple: calano i ricavi, vendite di iPhone sotto le attese

Come ampiamente previsto, il nuovo Coronavirus avrà un impatto importante sulla prossima trimestrale di Apple. Il colosso di Cupertino in un'insolita nota pubblicata per informare gli investitori ha annunciato che non raggiungerà gli obiettivi finanziari precedentemente annunciati per il secondo trimestre dell'anno a causa dell'epidemia cinese.

La Mela Morsicata ha affermato che non raggiungerà il target di vendite nel Q2 2020 di 63 miliardi di Dollari a causa della riduzione dell'output giornaliero di iPhone. Pesa infatti la chiusura di alcuni stabilimenti, per evitare la diffusione del nuovo virus.

Nella lunga nota d'aggiornamento, il dipartimento finanziario di Apple sottolinea anche che nel mercato cinese è stata riportata una diminuzione della propensione d'acquisto nei confronti dei propri prodotti, il che ha generato un effetto a catena sui conti vista l'importanza che riveste la Nazione del Dragone.

Gli Apple Store in Cina stanno lentamente riaprendo, ma è comunque segnalato un traffico di clienti molto basso. La società americana ha comunque affermato che l'interruzione delle attività è "solo temporanea".

Apple ha comunque rinnovato l'impegno per proteggere la sicurezza e salute dei propri dipendenti che si trovano nelle zone colpite dall'epidemia, e raddoppierà le donazioni a supporto delle aziende sanitarie locali.

Quest'oggi è rimbalzata anche la notizia relativa alla possibile data di presentazione di iPhone SE2.