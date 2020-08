Il Coronavirus pesa su Mozilla: licenziate 250 persone, un quarto dei dipendenti

La crisi economica si è abbattuta pesantemente su Mozilla. La società che sviluppa Thunderbird ed il browser Firefox ha infatti annunciato un pesante taglio al personale, che porterà al licenziamento di 250 persone. La forza lavoro attiva sarà quindi di circa 750 persone.

"La pandemia di Coronavirus ha avuto un impatto significativo sulle nostre entrate" ha affermato l'amministratore delegato della società, Mitchell Baker, in un post pubblicato sul blog di Mozilla, in cui ha sottolineato che "di conseguenza, il nostro piano pre-COVID non è più realizzabile".

Questi licenziamenti porteranno alla chiusura delle sedi di Taipei, ma non è chiaro se verranno chiusi anche gli uffici di altre società o se saranno ridimensionati altri team. Non si tratta del primo taglio che mette in campo Mozilla, che a gennaio aveva licenziato 70 persone a causa dello scarso riscontro ottenuto dai propri prodotti.

Baker, nell'annuncio dei licenziamenti, ha anche stabilito una nuova serie di obiettivi societari, tra cui la creazione di una community, lo sviluppo di nuovi prodotti amati dalle persone e la capacità di generare nuovi flussi di entrate.

Mozilla, secondo il CEO, si concentrerà inizialmente su prodotti come Pocket, il servizio di VPN, ma anche su nuovi strumenti di sicurezza e privacy. E' prevista anche la riduzione degli investimenti in aree definite non strategiche, inoltre.