Coronavirus, Pornhub rilascia le statistiche globali: Italia in prima posizione

Dopo aver lanciato l'iniziativa che regala un mese di Premium, Pornhub ha rilasciato le statistiche globali, che vedono l'Italia in testa.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Complex, il nostro Paese si è piazzato in cima alla classifica per quanto riguarda l'aumento di traffico fatto registrare l'11 marzo 2020 in comparazione con una giornata media. Infatti, subito dopo l'annuncio del mese Premium gratuito, i nostri connazionali hanno fatto registrare un significativo +13,8%, superando tutti gli altri. Per farvi capire, al secondo posto c'è il Belgio con il 12,4%, mentre a chiudere il podio ci pensano i Paesi Bassi (10,9%).

Per quanto riguarda le ricerche legate al Coronavirus effettuate nei 30 giorni precedenti il 12 marzo 2020, i numeri parlano chiaro: 6,877,922, con un picco di 1,544,654 solamente il 5 marzo. Inoltre, in generale, gli utenti che hanno visitato ogni ora il sito l'11 marzo 2020 sono aumentati del 5,7% rispetto a un giorno comune.

Insomma, l'iniziativa di Pornhub è stata un successo, soprattutto per quanto riguarda il nostro Paese. Non dimentichiamoci che probabilmente molto traffico è dovuto alla keyword "Giuseppe Conte". Per il resto, vi ricordiamo che anche altri servizi simili stanno iniziando a regalare contenuti per adulti.

Se siete invece alla ricerca di intrattenimento di altro tipo, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai servizi di streaming resi gratuiti in questi giorni (non preoccupatevi: lì non abbiamo parlato di contenuti per adulti).