Coronavirus: possibile trasportare e trasmettere il virus anche senza sintomi

Ricercatori cinesi sembrano aver trovato delle prove concrete di un caso di trasmissione asintomatica del nuovo coronavirus. Una donna di Wuhan (la città che ha dato inizio all'epidemia) sembra aver passato il virus a cinque membri della sua famiglia, senza ammalarsi. Si tratta della prima prova concreta di trasmissione della malattia senza sintomi.

La donna di 20 anni è stata messa sotto osservazione presso il Fifth People's Hospital di Anyang. Durante l'osservazione non si è mai ammalata, anche dopo che i membri della sua famiglia iniziarono a sviluppare i primi sintomi del virus. Per ora, la trasmissione asintomatica della donna sembra essere un'eccezione, anche se in passato sono stati documentati altri casi simili (alcuni poi smentiti).

Un rapporto del Chinese Centre for Disease Control and Prevention ha analizzato le registrazioni di tutti i casi di virus segnalati nel paese dall'8 dicembre all'11 febbraio, scoprendo che l'1.2% dei pazienti infetti non ha mostrato alcun sintomo. Una porzione molto più elevata di casi asintomatici è stata trovata sulla nave da crociera Diamond Princess, dove 322 persone su 621 sono risultate positive senza mostrare alcun sintomo.

La donna di 20 anni nel nuovo caso di studio era andata a Anyang il 10 gennaio a visitare un paziente malato (che non era infetto del virus). Il 17 gennaio, uno dei membri della famiglia della donna ha iniziato ad avere febbre e mal di gola. Lo stesso è successo una settimana dopo agli altri quattro parenti, che hanno sviluppato febbre e sintomi respiratori. Tutti questi, il 26 gennaio, sono stati ricoverati al Fifth People's Hospital, positivi al coronavirus.

La famiglia, ha dichiarato di aver avuto contatti con solo una persona proveniente da Wuhan: la donna di 20 anni. Dopo averla visitata, quest'ultima risultò positiva al virus (con un periodo di incubazione di 19 giorni) anche se non mostrava alcun sintomo. Ovviamente si tratta di un caso "unico" e la malattia, nella maggior parte dei casi, si manifesta con i suoi sintomi caratteristici.