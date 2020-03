Coronavirus, possibili ritardi per il lancio di iPhone 12 ed iPhone SE2

A pochi giorni di distanza dalla pubblicazione delle prime specifiche tecniche di iPhone 12 e 12 Pro, da Bloomberg arriva la notizia secondo cui il lancio della nuova generazione di smartphone di Apple potrebbe essere rinviato a causa dell'epidemia di Coronavirus.

Gli analisti ritengono che l'uscita dei primi iPhone 5G infatti potrebbe essere ritardata di un mese, ma non sono escluse sorprese anche per iPhone 9 (iPhone SE2), per cui si ipotizza uno slittamento del lancio "di alcuni mesi" a causa dei problemi alla catena di approvvigionamento e la bassa domanda.

Nel rapporto della Bank of America, infatti, ritengono che il rilascio di nuovi dispositivi "dipenderà dalla produzione di aprile e maggio".

Nelle ultime settimane il titolo di Apple ha registrato un andamento molto oscillante: basti pensare che dal massimale del 12 Febbraio, quando aveva raggiunto i 327,85 Dollari, le azioni hanno perso il 13 percento.

Apple ha messo in campo delle stringenti misure anche nel nostro paese: sono state annullate le sessioni "Today at Apple" presso gli Apple Store di tutta la penisola. Qualche giorno fa inoltre è emersa la notizia che l'epidemia di Covid-19 sta mettendo in difficoltà l'assistenza della Mela: mancano ad esempio gli iPhone sostituivi da dare agli utenti che riportano gravi problemi ai propri smartphone.