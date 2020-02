Ecco per quanto tempo i coronavirus possono sopravvivere su una superficie

Il nuovo coronavirus (che recentemente ha ottenuto un nuovo nome dall'Organizzazione Mondiale della Sanità) sembra essere molto simile ai suoi predecessori. Se così fosse, un nuovo studio suggerisce che potrebbe sopravvivere su oggetti inanimati per oltre una settimana.

Secondo l'United States Centers for Disease Control and Prevention (CDC) non è "attualmente chiaro se una persona possa ottenere il COVID-19 toccando una superficie o un oggetto con il virus". Attualmente non sappiamo molto sul virus, per questo i ricercatori si stanno rivolgendo a ceppi simili, come quello della SARS e MERS.

I ricercatori hanno scoperto che i patogeni possono persistere sulle superfici e rimanere infettivi a temperatura ambiente per un massimo di nove giorni. In prospettiva, il virus del morbillo può vivere sulle superfici fino a due ore. In media gli addetti ai lavori affermano che la famiglia del coronavirus può sopravvivere tra quattro e cinque giorni su vari materiali (alluminio, legno, carta, plastica e vetro).

"Le basse temperature e l'umidità dell'aria elevata ne aumentano ulteriormente la durata", afferma il medico Günter Kampf dell'ospedale universitario di Greifswald. Per ridurre la diffusione di questa malattia, gli autori del nuovo studio suggeriscono che gli ospedali debbano disinfettare accuratamente le superfici con varie soluzioni disinfettanti (in particolare ipoclorito di sodio, perossido di idrogeno ed etanolo).

"Sono stati analizzati diversi coronavirus e i risultati erano tutti simili", ha dichiarato il virologo Eike Steinmann dell'Università di Hannover. C'è da considerare, comunque, che nessuno studio ha esaminato se il contagio del virus potesse avvenire toccando semplicemente delle superfici contaminate. Gli esperti consigliano lo stesso di lavarsi spesso le mani e disinfettare le cose toccate da altri negli spazi pubblici o comuni, come le maniglie delle porte e i pulsanti degli ascensori.