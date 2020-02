Coronavirus e prezzi di mascherine ed Amuchina: il Codacons prepara l'esposto

Qualche ore fa abbiamo parlato dei prezzi record per l'Amuchina su Amazon a seguito della diffusione del Coronavirus nel nostro paese, che si aggiungono ai pesanti rincari per le mascherine chirurgiche degli scorsi giorni. Codacons ha annunciato che da domani scenderà in campo per bloccare questi fenomeni di sciacallaggio.

L'associazione dei consumatori, nel rilevare che si tratta di "una situazione di emergenza che ha fatto letteralmente schizzare alle stelle i prezzi di alcuni prodotti igienico-sanitari che stanno andando a ruba nei negozi e sul web”, ha annunciato che nella giornata di domani presenterà una denuncia alla Procura della Repubblica di Roma ed alla Guardia di Finanza contro le speculazioni sui listini.

“Da un primo monitoraggio del Codacons sui principali portali di e-commerce emerge come i prezzi di alcuni prodotti legati all’emergenza Coronavirus raggiungano livelli astronomici. Ad esempio il classico gel igienizzate dell’Amuchina da 80 ml, che normalmente si trova in commercio a circa 3 euro, viene oggi venduto sul web a 22,5 euro la confezione, con un ricarico sul prezzo al pubblico del +650%” si legge in un comunicato diffuso alla stampa oggi, secondo cui le mascherine protettive che fino a qualche giorno fa erano vendute a 10 centesimi l'una, ora costano addirittura 1,8 Euro a pezzo, per un rincaro del 1700%.

"Si tratta di una vergognosa speculazione, tesa a lucrare sulla paura delle persone, che potrebbe configurare veri e propri reati, dalla truffa all’aggiotaggio” ha affermato il presidente Carlo Rienzi.