Coronavirus, pronto negli USA il primo vaccino sperimentale. Al via i test

Si avvicina a grandi passi la possibilità di avere un vaccino contro il nuovo Coronavirus Sars-Cov-2. La società americana Moderna ha infatti annunciato la spedizione del primo lotto di vaccino sperimentale mRNA-1273 al NIAID, che darà il via alla fase 1 della sperimentazione clinica su un numero ristretto di persone.

I ricercatori della compagnia, in collaborazione con i colleghi del Niand Vaccine Research Center, si sono avvalsi di una molecola battezzata mRNA (da qui il nome) che è in grado di trasferire le informazioni genetiche nelle cellule, limitando in maniera importante l'infezione naturale. In questo modo viene stimolato il sistema immunitario per ottenere una risposta più potente.

Moderna ha provveduto ad inviare alcune fiale al National Institute of Allergy and Infectious Disease (Niaid) di Bethesda, nel Maryland, dove dovrebbe partire entro la fine di Aprile la sperimentazione su un gruppi di 20-25 persone volontarie sane. I medici verificheranno la risposta immunitaria, ma le prime risposte non dovrebbero arrivare prima di luglio-agosto, quindi in piena stagione estiva. A riguardo, l'immunologo Anthony Fauci, a capo del Niaid, ha affermato che proprio le temperature più elevate portate dall'estate potrebbero diminuire la diffusione del Coronavirus, il quale potrebbe presentarsi nuovamente in inverno come avviene con la normale influenza. A quel punto però il vaccino dovrebbe essere già pronto ed in commercio, sebbene si parli di un lancio non prima del 2021.

Già da tempo però i ricercatori sono al lavoro per trovare un vaccino sul Coronavirus a velocità senza precedenti, e la diffusione dell'epidemia in Occidente ha reso la ricerca una priorità assoluta.