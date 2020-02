Il Coronavirus ha provocato più morti della SARS: gli ultimi dati

La notizia era stata messa in preventivo da tempo dai principali epidemiologi ed esperti, ma oggi è purtroppo diventata ufficiale: il numero di morti provocato dal nuovo Coronavirus 2019-nCoV ha superato quelli registrati tra il 2002 e 2003 dalla SARS. A confermalo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Come si può vedere attraverso la mappa della diffusione in tempo reale, nel momento in cui stiamo scrivendo i contagi sono 37.592, di cui 814 morti e 2.920 guariti. Per fare un confronto diretto, la SARS scoppiata 18 anni fa provocò il decesso di 774 persone a livello globale.

Secondo gli esperti, dopo i numeri degli ultimi giorni nel corso delle prossime ore si dovrebbe assistere ad una stabilizzazione dei casi, nonostante il vaccino sia ancora lontano.

Solo in Cina i contagi sono 37.232, mentre nella regione di Hubei i morti hanno di recente toccato quota 780, a cui si aggiungono i 1.480 casi di pazienti che hanno superato il virus e sono guariti.

Attualmente in Italia sono tre i casi confermati: la coppia di cinesi in terapia intensiva allo Spallanzani, ed il giovane ricercatore tornato da Wuhan nell'aereo militare e che qualche giorno fa è stato ricoverato presso l'istituto romano per il Coronavirus.

L'allerta resta molto alta a livello mondiale e l'obiettivo primario è prevenire la diffusione del virus al di fuori della Cina.