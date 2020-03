Coronavirus, Rakuten TV amplia l'offerta con oltre 100 film gratuiti

Vista l'eccezionalità del momento che sta vivendo il nostro paese, Rakuten TV ha deciso di ampliare il maniera importante l'offerta di contenuti gratuiti presenti nella sezione FREE, che ora offre oltre 100 pellicole gratis. L'azione si inserisce nel contesto delle misure adottate dalla piattaforma per fare fronte alla situazione eccezionale

La piattaforma continua a scommettere sulla sua offerta gratuita e arricchisce oggi ulteriormente la sezione AVOD (Advertising Video On Demand) lanciata lo scorso ottobre, mettendo a disposizione un ricco catalogo di oltre 100 film gratis con piccole interruzioni pubblicitarie. Le persone che accedono alla sezione FREE della piattaforma troveranno canali gratuiti tra cui spiccano i grandi film di Hollywood sul canale Movies, il canale per bambini Kids e Rakuten Stories, che include produzioni originali ed esclusive di Rakuten TV. Tra queste, gli utenti possono trovare contenuti gratuiti che vedono protagonisti grandi personalità dello sport, come, ad esempio, la serie ufficiale Matchday: Inside FC Barcelona, il documentario Inside Kilian Jornet e MessiCirque, il film documentario che mescola la magia del Cirque du Soleil e il miglior calciatore di tutti i tempi, Leo Messi. Nella stessa sezione, Rakuten TV lancerà a breve anche il documentario sul campione di calcio Andrés Iniesta - L'eroe inaspettato.

Il catalogo che Rakuten TV si prepara ad offrire in questi giorni soddisferà i gusti di tutta la famiglia. I più piccini si tufferanno nelle profondità del mare per vivere una nuova avventura con il film Sammy 2 – La grande fuga, sequel della prima epopea di Sammy. Per gli amanti del genere action, da non perdere Fair Game – Caccia alla spia con un cast d’eccezione, il Premio Oscar Sean Penn, Naomi Watts, e Sam Shepard. Non mancano risate per tutti con un grande classico della commedia italiana in occasione del centenario dalla nascita di uno degli attori più amati: Alberto Sordi ne Il Marchese del Grillo di Mario Monicelli. Da rivedere anche La Scelta diretto e interpretato da Michele Placido con alcuni tra i migliori attori del nostro cinema: da Raoul Bova ad Ambra Angiolini e Valeria Solarino. E ancora per chi ama i grandi documentari sulla natura ecco African Safari 3D diretto da Ben Stassen, acclamato regista d'animazione e specialista del 3D dedicato alle bellezze della fauna e della flora africane.

Nella giornata di ieri anche MyMovies ha deciso di regalare 50 nuovi film e 5 nuove visioni.